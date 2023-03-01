Akşener de "Kızılay" 'bozgunculuğu kervanına katıldı

- Deprem olmuş. İnsanlarımız, 20 gündür çadır bekliyor. Kızılay ise, deposunda, çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? “Gıda stoklanıyor.

TÜRK KIZILAY'I HEDEF ALDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türk Kızılay'ı hedef aldı:

- “Ak-Kızılay” ne yaptı? Milletimizin, topyekûn darda olduğu bir günde; milletimizin, soğuktan donduğu bir günde; tüm Türkiye’nin, seferber olduğu bir günde; Alın teri ile emanet edilen, milletin helal yardımlarını, ticari bir şirket gibi, utanmadan satışa çıkarttı.

Altılı MASADA ADAYLIK SAVAŞI

Altılı Masadaki adaylık savaşı da derinleşti. Akşener, grup toplantısında adaylık konusunda ısrarlı açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj verdi:

- Aynı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O karar da 3-5 kişiyle değil milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Kişilerin kaprisleri değil, milletin iradesi tecelli edecektir. Onun bunun değil, milletin dediği olacaktır.





