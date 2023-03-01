Akşener de "Kızılay" 'bozgunculuğu kervanına katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Kızılay'ı hedef aldı. Kızılay bozguncularının peşine takılan Akşener " Kızılay ise, deposunda, çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi?" dedi. Akşener, Altılı Masa'nın adaylık krizine ilişkin de üstü kapalı mesajlar verdi.

Son Güncelleme:
- Deprem olmuş. İnsanlarımız, 20 gündür çadır bekliyor. Kızılay ise, deposunda, çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? “Gıda stoklanıyor.

TÜRK KIZILAY'I HEDEF ALDI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türk Kızılay'ı hedef aldı:

- “Ak-Kızılay” ne yaptı? Milletimizin, topyekûn darda olduğu bir günde; milletimizin, soğuktan donduğu bir günde; tüm Türkiye’nin, seferber olduğu bir günde; Alın teri ile emanet edilen, milletin helal yardımlarını, ticari bir şirket gibi, utanmadan satışa çıkarttı.

Altılı MASADA ADAYLIK SAVAŞI

Altılı Masadaki adaylık savaşı da derinleşti. Akşener, grup toplantısında adaylık konusunda ısrarlı açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı mesaj verdi:

- Aynı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O karar da 3-5 kişiyle değil milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Kişilerin kaprisleri değil, milletin iradesi tecelli edecektir. Onun bunun değil, milletin dediği olacaktır.



# altılı masa # türk kızılay # meral akşener # İyi Parti

Benzer Videolar

"Martta 21 bin konut için kazmayı vurmuş oluyoruz" "Martta 21 bin konut için kazmayı vurmuş oluyoruz"
"ABD tertibi yeni hükümet mimarisiyle bertaraf edilir" "ABD tertibi yeni hükümet mimarisiyle bertaraf edilir"
Perinçek hükümet formülünü açıkladı Perinçek hükümet formülünü açıkladı
Vatan Partisi'nden Fukuyama tepkisi Vatan Partisi'nden Fukuyama tepkisi
"İstanbul'da 1,5 milyon konut..." "İstanbul'da 1,5 milyon konut..."
"Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok" "Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok"
ABD’nin yeni tertibi tezgâhta ABD’nin yeni tertibi tezgâhta
Kılıçdaroğlu, Kızılay'ı ve Türk Ordusunu hedef aldı Kılıçdaroğlu, Kızılay'ı ve Türk Ordusunu hedef aldı
Atlantik'ten "Erdoğan sonrası Türkiye" senaryosu Atlantik'ten "Erdoğan sonrası Türkiye" senaryosu
"Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş" "Şimdiki milli görüş millisiz görüş olmuş"
"Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek, değerlerimiz örselemek için çırpınmak değildir" "Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek, değerlerimiz örselemek için çırpınmak değildir"
"Bazı münafık siyasetçilerin..." "Bazı münafık siyasetçilerin..."
Çok Okunanlar
1 Mehmetçik asayiş için devriyede
2 0850'li numaralar nasıl engellenir?
3 2023 model Tofaş fiyatı ve özellikleri
4 Türkiye'de deprem riski yüksek olan iller ve ilçeler
5 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?