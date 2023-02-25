"Akşener ve Kılıçdaroğlu'da aynı duyguyu yaşayabilseydi "

Gazeteci Mustafa İlker Yücel Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 'Devlet yok' diyenlere cevap verdi.

Yücel, "Saat 5'i 5 geçe AFAD'da plan yapılmıştı.Deprem 04.17'de olmuştu zaten. Devlet depremden 5 dakika sonra plan yapmaya başladı. O kadar insan yalan mı söyledi. Birçok insan AFAD'da toplanmıştı. İçişleri Bakanı Soylu 08.15'te Gaziantep uçağı hareket ediyorlar ancak uçak inemiyor, Maraş'a yöneliyorlar. Binbaşı İsmail Demirezen 04.30'da emir alıyor ve ordu harekete geçiyor. 05.15'te Malatya'da enkaz başında oldu Mehmetçik. Devlet 05.30'da 4. seviye uluslararası alarm veriyor, depremin boyutunu anlayamadılar diyorlardı eğer anlayamasalar nasıl kısa sürede bu çağrıyı yapsınlar."

Ayrıca Yücel, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgede siyaset yaptığını bunun depremzedelere bir faydasının olmadığı gibi kendi seçmenine de katkısının olmadığını belirtti.