Akşener'den HDP görüşmesine onay

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.



CHP, HDP 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde yapacağı görüşmeyi gelen tepkiler üzerine ertelemiş olsa da görüşme takvimden düşmedi.



Akşener, katıldığı bir televizyon programında yapılacak görüşmeye ilişkin, “Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesinde bir sakınca yok” dedi:

- Sayın Kılıçdaroğlu, yakın zamanda sayın Hüseyin Baş ile de görüştü. Başka siyasi partilerle görüştü. O görüşmelerde cumhurbaşkanı adayı olarak elbette bir sakınca yok

Altılı Masa aday belirledi ama masada sular durulmuyor.



Mansur Yavaş 5 genel başkan ile birlikte yardımcılık yapacak olmasının anlaşma dışı olduğunu açıklamıştı. Yavaş, "Biraz daha vaktimiz olsa şunu önerecektik; Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sayın Ekrem İmamoğlu ile beni ilan edelim diğer genel başkanlar da milletvekili olsunlar ve partilerinin başında olsunlar ben hala onun doğru olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Yavaş'a DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den yanıt geldi. Şahin, "Altı lider imzasıyla mutabakata bağlandı, herkesin mutabakata uygun hareket etmesi gerekir." dedi.

İdris Şahin bir de Yavaş'ın belediye başkanlığı ve cumhurbaşkanı yardımcılığını aynı anda yapabilirim sözlerine yanıt vererek, "Anayasal olarak mümkün değil" ifadesini kullandı.



CHP'nin HDP ziyareti öncesi HDP cephesinden dikkat çeken açıklamalar geliyor. Altılı Koalisyona bir mesaj da HDP eski milletvekili Altan Tan'dan geldi.



Altan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını görünce güldüğünü söyledi ve "Seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor" dedi.



Türkiye Komünist Partisi de Millet İttifakı'nı desteklemediklerini ancak Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceklerini açıkladı.