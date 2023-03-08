Akşener itiraf etmişti: "Refah-Ana hükümetini ben yıktım"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu dönemde Mehmet Ali Birand'ın sunduğu 32. Gün programına konuk oldu. Programın reklam arasında Birand ile konuşmaya devam eden Akşener, önemli açıklamalarda bulundu.

Birand ile sohbeti sırasında Akşener, "İyi bir örgütçüyüm. Hedefim teşkilatta yürümekti, bakanlık böyle geldi" ifadelerini kullandı. Aynı konuşmasında Akşener, "Refah-Ana Hükümeti'ni ben yıktım" itirafında bulundu.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

- Ben kadın kolları genel başkanlığımda 8 ayda 45 il gezmişim. Refah-Ana hükümetini ben yıktım. 50 kadınla yıktım. Ben iyi bir teşkilatçıyım.

Birand MİT dosyasını Akşener'e sorması üzerine ise Akşener şunları söyledi: