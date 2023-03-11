Akşener'i kim nasıl masaya döndürdü? | Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yorumladı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Çıkış Yolu'nda İyi Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılıp ardından geri dönmesini değerlendirdi.

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Çıkış Yolu'nda İyi Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılıp ardından geri dönmesini değerlendirdi.

Perinçek yaşanan süreci değerlendirirken şu yorumu yaptı:

- İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarını basın izlesin, birçok önemli görüşmesini dinlenemeyen mekanlardan yapıyor. Onlar da ortaya çıkacak biliniyor o karargah var onu söyleyeyim o karargah var olduğunu biz kesin olarak saptadık. Bize gelen duyumlarla o açıklamayı yapmıyoruz, o karargah var zaten bakın bizim açıklamamızdan sonra kimse yok demedi. Onun üzerinde duran yok ve bir kere Amerika dayatması olduğu bütün medyada başlıklara çıktı. Amerika'nın dayatması sonucunda Meral Akşener tekrar masaya, sandalyesine oturtuldu.
# Çıkış Yolu

Benzer Videolar

HDP,İyi Parti,CHP üçgeninde neler oluyor? HDP,İyi Parti,CHP üçgeninde neler oluyor?
Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de
HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi? HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir mi?
"Sen benden evlat çaldın HDP" "Sen benden evlat çaldın HDP"
"Ağzına emperyalizmi alamayan siyasetçiden korkun" "Ağzına emperyalizmi alamayan siyasetçiden korkun"
"Kanun teklifi ile planlı üretimin altını çiziyoruz" "Kanun teklifi ile planlı üretimin altını çiziyoruz"
İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki masasında hangi başlıklar olacak? İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki masasında hangi başlıklar olacak?
"PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler" "PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler"
HDP 'den Altılı Masaya sıcak mesaj HDP 'den Altılı Masaya sıcak mesaj
PKK'nın 11 maddelik tutum belgesinde ne var? PKK'nın 11 maddelik tutum belgesinde ne var?
Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı Özdil Sözcü gazetesinden de ayrıldı
Kılıçdaroğlu'nun 'sofra'sında yer alanlar... Kılıçdaroğlu'nun 'sofra'sında yer alanlar...
Çok Okunanlar
1 Bakanlıktan o iddiaya yalanlama
2 Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
3 11 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 27 bin TL promosyon hesaplara yatacak
5 Silikon Vadisi Bankası iflas etti