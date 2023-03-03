Akşener'in açıklamasını AK Parti nasıl yorumladı?
Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrıldığını duyurduğu açıklamanın ardından siyasilerden yorumlar gelmeye başladı. Akşener'in bu açıklamasına AK Parti'den ilk yorumlar geldi.
İyi Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıklaması ve adaylık için İmamoğlu ile Yavaş'a çağrı yapması gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklama sonrası gözlerin çevrildiği AK Parti cephesinden de ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" ifadelerini kullandı.
Altılı Masa'nın adayını belirleyeceği dünkü toplantının ardından İyiParti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü düzenlenen partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.
AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A ÇAĞRI
5 partinin ortak aday görüşünün Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Akşener, "Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'DEN İLK YORUM
Gelişmeler sonrası hükümet kanadından ilk yorum AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" ifadelerini kullandı.