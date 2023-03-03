Akşener'in açıklamasını AK Parti nasıl yorumladı?

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A ÇAĞRI

5 partinin ortak aday görüşünün Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Akşener, "Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür. Biz imzamızın ve sözümüzün arkasındayız. Ancak ne kumar ne noter masasında olmayacağız." ifadelerini kullandı.