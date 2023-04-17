Akşener'in eski danışmanı Özvarinli'den çarpıcı açıklama: "İyi Parti'yi FETÖ'cüler esir aldı"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in danışmanlığını ve metin yazarlığını yapan Hasan Sami Özvarinli, istifasının ardından parti içinde yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

“İYİ PARTİ’Yİ FETÖ’CÜLER TESLİM ALDI”

AK Parti’ye katılan Özvarinli, “İyi Parti'yi FETÖ'cüler esir aldı. Milliyetçiler geri plana itildi. Bu insanlara memleket emanet edilmez.” Dedi. İyi Partide kritik mevkilere getirilen FETÖ’cüleri isim isim açıkladı:

- FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.

FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e bir çok kez elektronik posta yolladığını söyleyen Özvarinli, “gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp "Öyle şeyler olmadı" derlerse mail defterimi açarım, raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım.” İfadelerini kullandı.



Öte yandan “Partiye FETÖ'cüler doluştu” diyerek geçen yıl İyi Partiden istifa eden Vedat Yenerer, seçilemeyecek kişilerin birileri tarafından listelere konulduğunu söyledi. Ulusal Kanal yayınında konuşan Yenerer, "Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum." dedi.