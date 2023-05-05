Ali Yeşildağ kimdir?

Gündeme gelen çarpıcı yorumları ile dikkatleri çeken Ali Yeşildağ hakkında araştırmalar yapılıyor.

ALİ YEŞİLDAĞ KİMDİR?

Ali Yeşildağ, Rizeli ve 1961'de doğumludur. Yeşildağ'ın 1990 yılından itibaren halı saha işletmeciliği, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri vardır.

Ali Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevi yıllarındaki koruması Türk Medya Grubu patronu Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın kardeşidir.

Ali Yeşildağ'ın abisi Hasan Yeşildağ ise Star, Akşam ve Güneş gazeteleri ve 24 ile 360 televizyonlarının sahibidir.

Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ'ın öz kardeşi olduğunu söyleyen Ali Yeşildağ, Youtube'ta FETÖ firarisi Cevheri Güven'in kanalında video yayınladı.

Kaynak: Aydınlık.com.tr