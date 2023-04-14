Almanya'da bilim adı altında PKK propagandası: Teröristbaşı Kalkan'ın mesajı izletildi

Öcalan başta olmak üzere PKK/YPG’li teröristlerin fotoğrafları asıldı. Almanya'da Hamburg Üniversitesi PKK propagandası için meşru olanak sağladı.



Üniversitede “özgür bilim” adı altında "Dünyamızı geri istiyoruz" başlıklı konferans düzenlendi.



Düzenleyicileri arasında PKK’ya yakınlığıyla bilinen Uluslararası Abdullah Öcalan’a Özgürlük-Kürdistan’da Barış İnisiyatifi’nin de yer aldığı konferans, Hamburg Üniversitesi rektörünün yasaklaması üzerine belediyenin sağladığı salonda yapıldı.



7-9 Nisan tarihleri arasında Hamburg Üniversitesi’nden bazı akademisyenlerin öncülük ettiği konferansta HDP sözcüsü Ebru Günay da konuşma yaptı.



PKK/YPG’li teröristlerin fotoğraflarının asıldığı konferansta PKK elebaşlarından Duran Kalkan’ın gönderdiği video mesaj katılımcılara izletildi.



Konferansın duyuru metninde yer alan “Abdullah Öcalan” bölümü dikkat çekti. Terör örgütü PKK’dan “Kürt özgürlük hareketi”, teröristlerden de gerilla olarak bahsedildi.