Altılı Masa dağıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yapılan Altılı Masa toplantısıyla alakalı bir açıklama yaptı. Akşener, İyi Parti'nin "ölümle sıtma arasında" bir seçime zorlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

- Ölümle sıtma arasında bir sıtma arasındadır. Devşirme bir siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır. Ucube bir zihniyete karşı aynı kararlılıkla duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Nasıl k 2015 yılında milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.

"CEKETİMİ ASSAM KAZANIRIM' DİYENLERİN KARŞISINDA DURDUK"

"Ceketimi assam kazanırım diyenlerin karşısında durduk" ifadelerini kullanan Akşener sözlerine şöyle devam etti:

- Tarumar vurulan demokrasimiz için ceketimi assam aday olur diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Milletimizin sözünü bastıran değil söyleyen olacağımıza söz verdik. Bu bizim temel ilkemizdir.

"EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'I ÖNERDİK"

Akşener, Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı için Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu önerdiklerini ve bu önerilerin kabul edilmediğini belirtti. Akşener şu ifadeleri kullandı:

- Bizden muhalefetten olan beklentileri duyurmak için yorulmadan çalıştık. Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını değerlendirdik. 5 parti 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi. 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi anlaşma oldu.

ALTILI MASA DAĞILDI

Akşener, Altılı Masa'dan İyi Parti'nin ayrıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Yeri geldi milletimiz için inat ettik. Linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan usanmadan konuştuk anlattık. Ancak ne yazık ki olmadı, olamadı. Geldiğimiz son noktada 6'lı masada millet iradesini kararlarına yansıtmaktan vazgeçmiştir. Ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

"EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı: