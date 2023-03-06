Altılı Masa dağıldı: Akşener toplantıya katılmayacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurmaylarıyla toplandı. Toplantıya katılan Ağıralioğlu, Akşener'in Altılı Masa toplantısına katılmayacağını belirtti.

Altılı Masa dağıldı: Akşener toplantıya katılmayacak
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bazı parti yöneticileriyle yapacağı toplantı için genel merkez ek binasına giden İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Başkan Akşener'in bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağının sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Genel Başkan'ımız bugünkü toplantıya katılmayacak" dedi.

Son duruma ve toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise "İyi olacak" ifadesini kullandı.

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