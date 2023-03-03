Altılı Masa dağıldı: HDP harekete geçti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın olağanüstü toplanacak.

Altılı Masa dağıldı: HDP harekete geçti
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Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yapılan açıklamada, MYK'nin son siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın saat 14.00'te olağanüstü toplanacağı bildirildi.

HDP İDDİASI

SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen günlerde  terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile de görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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