Altılı Masa dağıldı: Sosyal medya kullanıcıları böyle tiye aldı

Altılı Masa'nın dünkü toplantısında ortak adayda uzlaşılamayınca Akşener’in masadan kalkma noktasına gelmesinin ardından gözler İyi Parti’ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yapılan Altılı Masa toplantısıyla alakalı bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Altılı Masa'dan çekildiklerini açıkladı. Bunu üzerinde sosyal medya kullanıcıları "MasaYıkıldı" etiketiyle, yaşananlarıe tiye aldı.