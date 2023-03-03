Altılı Masa dağıldı: Sosyal medya kullanıcıları böyle tiye aldı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yapılan Altılı Masa toplantısıyla alakalı bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Altılı Masa'dan çekildiklerini açıkladı. Bunu üzerinde sosyal medya kullanıcıları "MasaYıkıldı" etiketiyle, yaşananları böyle tiye aldı.
Altılı Masa'nın dünkü toplantısında ortak adayda uzlaşılamayınca Akşener’in masadan kalkma noktasına gelmesinin ardından gözler İyi Parti’ye çevrilmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yapılan Altılı Masa toplantısıyla alakalı bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Altılı Masa'dan çekildiklerini açıkladı. Bunu üzerinde sosyal medya kullanıcıları "MasaYıkıldı" etiketiyle, yaşananlarıe tiye aldı.
DALGA GEÇTİLER
Bu kararın ardından sosyal medyadan 6'lı masayı tiye alan paylaşımlar yapıldı.
MisvakCaps isimli Twitter kullanıcısı, Süleyman Soylu'nun söylemlerini alıntılayarak "Meral Akşener DYP'yi sattı, AK Parti'yi sattı, MHP'yi sattı, Sıra Altılı Masa'da, Masa yıkıldı, geliyor gelmekte olan" ifadeleriyle durumu özetledi.
"Ceketimi assam kazanırım diyenlerin karşısında durduk" ifadelerini kullanan Akşener'in Altılı Masayı dağıtması, karikatürlere ise böyle yansıdı.
Twitter'da kullanıcılar "#Kilicdarogluadayolmasin #MansurBaskanAdayol #MeralAksener" etiketleriyle de çeşitli paylaşımlarda bulundu.