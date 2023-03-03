Altılı Masa'da çatlak büyüyor: İyi Partili Milletvekili'nden dikkat çeken açıklama

Altılı Masa adayını belirlediğini bildirdi. Adayın açıklanacağı tarih yaklaşırken Altılı Masa içindeki çatlak daha da görünür oldu. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak gösterileceği konuşulurken diğer yandan İyi Partililerin çıkışları dikkat çekti.

"MİLLET BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim de İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır oldu. Dikbayır, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandığı gün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dikbayır paylaşımında, "Millet beşten büyüktür" ifadelerini kullandı. Açıklama, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını belirlediğini duyurmasının ardından geldi. Dikbayır daha sonra söz konusu paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı.

Ümit Dikbayır'ın 2 Mart 2023 tarihli sosyal medya paylaşımı.

DİKBAYIR O SÖYLEMİNİ TEKRAR ETTİ

Gazeteciler, Ümit Dikbayır'a kaldırdığı sosyal medya paylaşımını sordu. Dikbayır, gazetecilerin sorusunu yine, "Millet beşten büyüktür" sözleriyle yanıtladı.