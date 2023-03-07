Altılı Masa'da kriz şimdilik çözüldü: FETÖ'cüleri bayram etti

Altılı masadaki krize ABD'nin Ankara'daki gizli karargahtan yaptığı müdahale FETÖcüler tarafından servis edildi. Firari FETÖ’cü Savaş Genç'in 5 Mart’ta sosyal medya yayınında cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünü dillendirdiği ortaya çıktı.



Altılı masadaki kriz dolayısıyla telaşa kapılan HDP ve FETÖ çevreleri, ABD'nin krize müdahalesinin ardından bayram etti.



FETÖ’cü Savaş Genç, “Masa devrildiğinde çözüm olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun başkan yardımcısı olmasını önermiştim. Türkiye bu öneride buluştu. Harika bir gelişme!” mesajını paylaştı.



Bir diğer firari FETÖ’Cü Emre Uslu da Genç'i tebrik eden isimler arasındaydı. FETÖ’cü Uslu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda“ Sonuçta savaş genç hocanın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular. Tebrikler Savaş hoca” ifadelerini kullandı.



Firarı Fetöcü Hakan Şükür de destek verenler kervanına geç kalmadan katıldı. Şükür, Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek “hayırlı ve yolunuz açık olsun” dedi.



Adem Yavuz Arslan da yaptığı destek paylaşımında Türk milletinin karşısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konumlandırarak kışkırtmanın fitilini de ateşlemiş oldu:

-Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki Erdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş bir millet var. İşi artık daha zor.

Said Sefa Altılı Masa'ya tebrik paylaşımlarının yanı sıra dağılma sonrası masaya yol göstermiş ve Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine işaret etmişti: