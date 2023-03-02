Altılı Masa'nın adayına İyi Parti'den itiraz

Altılı masanın, ikinci turdaki son toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'te başlayan toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantı sonrası ortak olarak yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı adayımız konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Nihai açıklamayı, 6 Mart Pazartesi kamuoyuyla paylaşacağız.” İfadeleri kullanıldı.

İYİ PARTİ’DEN TEPKİ

Altılı Masa toplantısının ardından yapılan açıklamanın yankıları sürerken İyi Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o …” ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarını sürdüren Dikbayır daha sonra “Millet 5’ten büyüktür” ifadelerini kullandı. Dikbayır’ın paylaşımını daha sonra silmesi dikkat çekti.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Apoletlerini sök dedik sana” ifadelerini kullandı.