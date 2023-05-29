Anadolu Ajansı sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Anadolu Ajansı verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini alırken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 47,82'sini aldı.

Seçime katılım oranı yüzde 85,72 olurken, geçerli oy sayısı 51 milyon 418 bin 365 olarak duyuruldu.