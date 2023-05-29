Anadolu Ajansı sandıkların tamamının açıldığını duyurdu
Anadolu Ajansı, sandıkların yüzde 100'ünün açıldığını duyurdu. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Anadolu Ajansı sandıkların tamamının açıldığını duyurdu. Anadolu Ajansı verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini alırken Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 47,82'sini aldı.
Seçime katılım oranı yüzde 85,72 olurken, geçerli oy sayısı 51 milyon 418 bin 365 olarak duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansıİmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gönderme Horasan ERFED'ten Erdoğan'a tebrik mesajı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik mesajları