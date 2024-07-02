Ankara-Şam yakınlaşması PKK'yı korkuttu

Türkiye’nin Esad yönetimi ile normalleşme sürecine girmesi DEM Parti’yi kaygılandırdı. DEM Parti grup toplantısında konuşan eş başkan Tülay Hatimoğlulları, Suriye’de PYD’ynin de muhatap alınmasını istedi. Öte yandan Dem Partililer Meclis'te "Öcalan’a özgürlük" sloganları atılarak terör propagandası yaptı.



DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme sürecini başlatması ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la görüşme mesajı vermesi PKK’da paniğe yol açtı. DEM Parti, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PYD’yi muhatap gösterdi.



DEM Parti Eş Genel Başkanı şunları söyledi:

- Esadla görüşülsün buna bir şey demiyoruz. Ama eğer Suriye'de sorunları çözecekseniz Kürt halkının iradesini temsil eden Kamışlı ile, Kobani ile de görüşülmelidir. Şam sorununu çözmek Kamışlı ve Kobaniden geçer.