Ankara-Şam yakınlaşması PKK'yı korkuttu

Türkiye’nin Esad yönetimi ile normalleşme sürecine girmesi DEM Parti’yi kaygılandırdı. DEM Parti grup toplantısında konuşan eş başkan Tülay Hatimoğlulları, Suriye’de PYD’ynin de muhatap alınmasını istedi.

Ankara-Şam yakınlaşması PKK'yı korkuttu
Editör: Haber Merkezi
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Türkiye’nin Esad yönetimi ile normalleşme sürecine girmesi DEM Parti’yi kaygılandırdı. DEM Parti grup toplantısında konuşan eş başkan Tülay Hatimoğlulları, Suriye’de PYD’ynin de muhatap alınmasını istedi. Öte yandan Dem Partililer Meclis'te "Öcalan’a özgürlük" sloganları atılarak terör propagandası yaptı.


DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları  şöyle konuştu:

- Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü dış politikaya asla destek olmayacağız….Şam sorununu çözmek Kamışlı ve Kobaniden geçer. ….. Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalıdır. Yoksa kürt sorununu çözemezsiniz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme sürecini başlatması ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad’la görüşme mesajı vermesi PKK’da paniğe yol açtı. DEM Parti, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PYD’yi muhatap gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı şunları söyledi:

- Esadla görüşülsün buna bir şey demiyoruz. Ama eğer Suriye'de sorunları çözecekseniz Kürt halkının iradesini temsil eden Kamışlı ile, Kobani ile de görüşülmelidir. Şam sorununu çözmek Kamışlı ve Kobaniden geçer.


PKK lideri Abduulah Öcalan için özgürlük isteyen DEM Parti’li Hatimoğulları'nın meclis kürsüsüne çıkardığı Cumartesi annesi de terör örgütü lehine sloganlar attı.

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