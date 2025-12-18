Ankara’da kritik randevu kesinleşti: İmralı heyeti ve Özgür Özel masaya oturuyor!

Siyaset koridorlarında hareketli saatler yaşanacak. DEM Parti’nin üç kritik isminden oluşan heyeti, ana muhalefet lideriyle görüşmek üzere rotayı CHP Genel Merkezi’ne çevirdi; görüşmenin saati ve günü netlik kazandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’da kritik randevu kesinleşti: İmralı heyeti ve Özgür Özel masaya oturuyor!
Yayınlanma: Güncellenme:

Başkent gündemini hareketlendiren duyuru DEM Parti cephesinden geldi. Siyasi partilere yönelik ziyaret trafiğini sürdüren ve kamuoyunda "İmralı Heyeti" olarak adlandırılan delegasyonun yeni durağı ana muhalefet partisi olacak.

Parti tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu temasın siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

ÜÇ İSİM CHP GENEL MERKEZİ'NE GİDİYOR

Planlanan zirvenin takvimi ve katılımcı listesi de netleşti. Yapılan açıklamaya göre, kritik görüşme 22 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Saatler 12.00’yi gösterdiğinde CHP Genel Merkezi’nin kapıları DEM Parti heyeti için açılacak.

Görüşmede DEM Parti’yi temsilen Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan üç kişilik heyet hazır bulunacak. Bu isimler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek gündemdeki konuları masaya yatıracak.

Bahçeli’den DEM Parti mitingine ‘yeşil ışık’Bahçeli’den DEM Parti mitingine ‘yeşil ışık’Gündem
Kayseri bu vahşeti konuşuyor: Koyun otlatma kavgası katliama dönüştüKayseri bu vahşeti konuşuyor: Koyun otlatma kavgası katliama dönüştüYurt
DEM Parti chp
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Bakan Işıkhan’dan rakam açıklaması
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
“Zaafiyet iddiaları gerçeği yansıtmıyor”
"Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunluluğu geliyor
Tonlarca sahte içki ele geçirildi!
Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da 262 işletme kapatıldı...
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Çok Okunanlar
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Komisyon bugün toplanıyor! Komisyon bugün toplanıyor!
Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı! Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı!
Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın! Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın!
Meteoroloji’den il il tahmin Meteoroloji’den il il tahmin