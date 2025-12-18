Ankara’da kritik randevu kesinleşti: İmralı heyeti ve Özgür Özel masaya oturuyor!
Siyaset koridorlarında hareketli saatler yaşanacak. DEM Parti’nin üç kritik isminden oluşan heyeti, ana muhalefet lideriyle görüşmek üzere rotayı CHP Genel Merkezi’ne çevirdi; görüşmenin saati ve günü netlik kazandı.
Başkent gündemini hareketlendiren duyuru DEM Parti cephesinden geldi. Siyasi partilere yönelik ziyaret trafiğini sürdüren ve kamuoyunda "İmralı Heyeti" olarak adlandırılan delegasyonun yeni durağı ana muhalefet partisi olacak.
Parti tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu temasın siyasi parti ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.
ÜÇ İSİM CHP GENEL MERKEZİ'NE GİDİYOR
Planlanan zirvenin takvimi ve katılımcı listesi de netleşti. Yapılan açıklamaya göre, kritik görüşme 22 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Saatler 12.00’yi gösterdiğinde CHP Genel Merkezi’nin kapıları DEM Parti heyeti için açılacak.
Görüşmede DEM Parti’yi temsilen Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan üç kişilik heyet hazır bulunacak. Bu isimler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek gündemdeki konuları masaya yatıracak.