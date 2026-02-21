Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı

Bir araştırma şirketi, Mart 2024 ile Şubat 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan "2 Yıllık Hizmet Memnuniyeti Değerlendirmesi" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

15-19 Şubat 2026 tarihleri arasında, toplam 9 bin 230 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışma neticesinde, Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları belirlendi.

FATMA ŞAHİN YÜZDE 61,6 İLE BİRİNCİ OLDU

Yapılan saha çalışmasında, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 61,6'lık memnuniyet oranı yakalayarak Türkiye’nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçildi. Şahin, 25 büyükşehir belediyesi arasında listenin en üst basamağında yer aldı.

Anket sonuçlarına göre zirveyi takip eden isimler ve oranlar şu şekilde sıralandı:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: yüzde 59,2 ile ikinci,

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu: yüzde 57,4 ile üçüncü,

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: yüzde 57,1 ile dördüncü,

Mersin Büyükşehir Belediyesi: yüzde 56,8 ile beşinci.