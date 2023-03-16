Antalya’da Perinçek'in adaylarına destek artıyor

Az zamanda çok iş başarmanın azmiyle Vatan Partililer Antalya’da çalışmalarını hızlandırdı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için başlatılan 100 bin imza seferberliği çığ gibi büyüyor.

- Doğu Perinçek’ten çok şey bekliyoruz. Memleketin durumu kötü. İnşallah iyi olur ve kazanır.

Başta Ermeni Soykırım yalanını yerle bir etmesi olmak üzere Perinçek’in ülke için yaptıkları milletin gönlüne kazınmış:

- Türkiye’yi seven bir insan. Amerika’ya karşı, Türkiye’yi koruyan bir insan. Ermeni olaylarında da bizi desteklemişti. Ben Vatan Partili değilim ama devleti desteklediği için bende onu destekliyorum yani.

- Ermeni yasa tasarısına karşı vermiş olduğu dik duruş güzeldi.

- Dürüstlüğü, çalışkanlığı, mücadelesi. Avrupa’da mücadele etti.

Kepez ilçesinde Vatan Partililer 100 bin imza seferberliği için alandaydı. Kepezli yurttaşların ilgisi yoğun oldu:

- Takdir ediyorum. Programlarını sürekli kaçırmıyorum. Başarılar dilerim.

- Vatanseverliğini, devrimciliğini, üretim devrimini savunduğunu ve bunun için de imza veriyorum.

Kepez İlçe Başkanı Kazım Yıldırım, tüm vatandaşlara çağrı yaptı.



Konyaaltı ilçesinde de masa çalışması yapıldı. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Adayı Perinçek için imzaları birbiri ardına ekledi:

- Ben demokrat özelliğini seviyorum. Dobra konuşmasını seviyorum. Ülkemiz için güzel şeyler söylediğini düşünüyorum, iyi şeyler düşünüyor. O yüzden çok beğeniyorum, çok hoşuma gidiyor o yüzden. Kendisine başarılar diliyorum, inşallah.

- Televizyonlarda izliyorum, dobra dobra konuşuyor. Hoşuma da gidiyor.

- Bütün konuşmalarında, her şey de milli bir duruş yapıyor.

- Özellikle dik duruşu, özellikle hani önceki verdiği demeçleri ile şuan ki verdiği demeçler arasındaki uyum mükemmel. O yüzden destekliyorum.

Konyaaltı İlçe Başkanı İbrahim Yiğit, çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Vatandaşların masalarda verdikleri imzaları tescillendirmek için ilçe seçim kurullarına da akın edeceğini söyledi.