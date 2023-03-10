Aslı Baykal'dan Altılı Masa yorumu: "İyi ki Erdoğan var da..."

CHP Eski Genel Başkanı Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Baykal, istifası sonrası çok konuşulan açıklamalar yapmıştı. O açıklamalardan biri de Altılı Masa hakkında yaptığı eleştiri oldu.

Baykal, geçtiğimiz günlerde yine Altılı Masa'yı eleştirmişti. O eleştirisinde "İyi Partililer dönüşü olmayan yola girdi" diyen Baykal, Akşener'in de Kılıçdaroğlu tarafından etkisizleştirileceğini belirtmişti.

"İYİ Kİ ERDOĞAN VAR DA..."

Baykal, Altılı Masa'ya yine sert eleştirilerde bulundu. Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Kılıçdaroğlunun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle, kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İyi ki Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acaip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek.