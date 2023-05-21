ATA İttifakı resmen dağıldı
İkinci turda ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusuyken beklenmedik bir karar açıklandı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir." ifadelerini kullandı.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur tutumu merakla bekleniyor. Ankara'da hareketli saatler yaşanırken son açıklama, ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’ı destekleyen Ata İttifakından Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Öz, katıldığı canlı yayında, “Ata İttifakı resmen sona ermiştir” dedi.