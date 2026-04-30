Ataşehir Belediyesi’nde başkanvekili seçimini Murat Güneş kazandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanıp görevden alınmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkanvekilliği seçimini CHP adayı Murat Güneş kazandı. Polis ablukası altında ve oldukça gergin bir ortamda geçen seçim, üçüncü tur oylamanın sonucunda neticelendi.

Simge Sarıyar
Gözlerin çevrildiği kritik seçim, belediye binası içinde ve çevresinde oluşturulan polis ablukası altında gerçekleştirildi. Tansiyonun yüksek olduğu meclis toplantısında, başkanvekilliği koltuğu için CHP'nin adayı Murat Güneş ile AK Parti'nin adayı Serdar Orhan karşı karşıya geldi.

İLK İKİ TURDAN SONUÇ ÇIKMADI

Oylamanın ilk turunda meclis üyeleri toplam 36 oy kullandı. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Murat Güneş 23, Serdar Orhan ise 12 oy aldı. Bu sonuçlarla gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura taşındı.

İkinci tur oylamasında da yine 36 oy kullanıldı. Bu kez oyların 22'si Murat Güneş'e, 13'ü ise Serdar Orhan'a gitti. İkinci turda da başkanvekili seçilmek için gereken sonuç çıkmayınca düğümün çözülmesi üçüncü tura kaldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

Gerilimin giderek tırmandığı seçimde nihai kararı belirleyecek olan üçüncü tur oylamasına geçildi. Yapılan son oylamada Murat Güneş 22 oy alarak süreci önde tamamladı. Bu sonuçla birlikte Güneş, Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkanvekili seçildi.

