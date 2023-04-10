İyi Parti'de liste krizi: Aytun Çıray'dan "Uyduruk temayül yoklaması" tepkisi

İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini duyurdu. Çıray, adaylıktan çekilmesinin sebebinin "uyduruk temayül yoklaması" olduğunu söyledi.

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Millet İttifakı’nda çatlaklar devam ediyor.

İyi Parti’de milletvekili aday listelerinin belirlendiği toplantılar sürerken yeni bir kriz yaşandı. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından“Yine başa mı döndük?” notuyla bir paylaşım yaptı.

Çıray ardından İyi Parti milletvekili adaylığından çekildiğini durdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına dikkat çeken Çıray, "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" ifadesini kullandı.

Çıray'ın hem adaylıktan çekilmesi hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkıp geri dönmesi ile oluşan krize gönderme yapması dikkat çekti.

İyi Partili Çıray'ın İzmir'den ikinci sırada aday gösterildiği ve bunu kabullenemediği için adaylıktan çekildiği iddia edildi. Çıray’ın Akşener'le görüşerek birinci sıradan adaylık talep etmesine rağmen Akşener’in 'temayül' sonucunu işaret ederek “Mümkün değil” dediği öne sürüldü.

Aytun Çıray, ikinci sıradan aday olmayı kabul etmediğine yönelik iddiayı yalanladı. Adaylıktan çekilmesinin nedenini önümüzdeki günlerde açıklayacağını duyurdu.

Ardından yeni bir paylaşım yapan İyi Partili Çıray, yalanladığı ikinci sıra adaylığı krizini doğruladı. Aytun Çıray temayülde ilk sıranın açık ara kendisine olduğunu aktardı.

Aytun Çıray, sonraki paylaşımlarında da tepkisini sürdürdü. İzmir’deki temayül uygulamasının uyduruk olduğunu iddia eden Çıray, “Sayın Meral Akşener bunu bile bile meşru kabul etti” dedi. “Bugün buna göz yumanın yarın yönetimde AKP'den farklı olmaz” ifadelerini de kullandı.

# İyi Parti # aytun çıray # izmir

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