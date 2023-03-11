Bahçeli çok sert eleştirdi: "AYM Başkanı HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olabilir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıda öncelikle partinin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine yönelik çalışmaları masaya yatırıldı ve gündeme ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HDP'nin hazine yardımlarına geçici bloke konulmasına dair kararı kaldırmasını eleştiren Bahçeli şunları belirtti:

- Yürek burkan, hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere Hazine yardımının kapaklarını açan kararı rezalet ve melanet olarak tanımlıyoruz.