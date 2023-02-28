Bahçeli sert konuştu: "Kalabalıkların arasından sızarak..."

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli "Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır" dedi.

Bahçeli sert konuştu: "Kalabalıkların arasından sızarak..."
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Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli "Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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