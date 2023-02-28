Bahçeli sert konuştu: "Kalabalıkların arasından sızarak..."
Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli "Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır" dedi.
Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli "Kalabalıkların arasına sızarak devlete ve hükümete meydan okuyanların önce tespiti ardından da tecziyesi mutlaka yapılmalıdır" dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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