Bahçeli Sinan Ateş davası hakkında konuştu

"Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyada. 'O dosyaya aman takipsizlik verin' baskıları var. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar. Onlar o dosyada da yok. "



"Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak, partimizde azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar, önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri elverdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir."



"Milliyetçi Hareket Partisi'ne Pensilvanya operasyonu çekiliyor" dedi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdi.



"Milliyetçi Hareket Partisi’ne organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları’nı ne de Milliyetçi Hareket Partisi’ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa, istedikleri yerde, bu davaya hayatını adamış inanmış bir Ülkücü olarak hepsini birden heyecanla beklerim."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Sincan 32. Ağır ceza mahkemesinde devam eden Sinan Ateş davası vardı. Bahçeli, CHP ve Halk TV'yi mahkeme kararı çıkmadan yargılama yapmakla eleştirdi.



Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda da katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum; Halk Tv ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız.