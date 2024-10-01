Bahçeli Sinan Ateş davası hakkında konuştu

MHP lideri Devlet Bahçeli Sinan Ateş davasıyla ilgili konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt veren Bahçeli, "MHP'ye organize bir pensilvanya operasyonu çekiliyor" dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Bahçeli Sinan Ateş davası hakkında konuştu
Yayınlanma:

"Esas azmettiricilerin bir kısmı üzerinde gizlilik kararı olan diğer dosyada. 'O dosyaya aman takipsizlik verin' baskıları var. Orada Olcay Kılavuz ve çok sayıda siyasi var. Bir kısmı da Ankara'da bir genel merkezde oturuyorlar. Onlar o dosyada da yok. "

"Utanmadan, sıkılmadan, gerçekleri çarpıtarak, partimizde azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşlarıyla sabrımızı sınayanlar, önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri elverdiği ölçüde konuşmayı deneyeceklerdir."

"Milliyetçi Hareket Partisi'ne Pensilvanya operasyonu çekiliyor" dedi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt verdi.

"Milliyetçi Hareket Partisi’ne organize Pensilvanya operasyonu çekenlere ne Ülkü Ocakları’nı ne de Milliyetçi Hareket Partisi’ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa, istedikleri yerde, bu davaya hayatını adamış inanmış bir Ülkücü olarak hepsini birden heyecanla beklerim."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Sincan 32. Ağır ceza mahkemesinde devam eden Sinan Ateş davası vardı. Bahçeli, CHP ve Halk TV'yi mahkeme kararı çıkmadan yargılama yapmakla eleştirdi.

Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda da katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. Buradan sesleniyorum; Halk Tv ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız.

Gazze’de can kaybı artıyor: Can kaybı 41 bin 638'e yükseldiGazze’de can kaybı artıyor: Can kaybı 41 bin 638'e yükseldiGündem
Sinan Ateş devlet bahçeli
Günün Manşetleri
Can kaybı 41 bin 638'e yükseldi
13 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Partili belediye işçilere kıydı
İsrail gece Şam’ı vurdu!
İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
"Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmak demektir"
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı mı başlatıyor?
Çok Okunanlar
Gazeteciliğin duayen ismi Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti Gazeteciliğin duayen ismi Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti
Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken detay! Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken detay!
Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti Kayserispor'da Burak Yılmaz istifa etti
İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar
13 terörist etkisiz hale getirildi 13 terörist etkisiz hale getirildi