Bahçeli: Trump İran operasyonunun bedelini çok yönlü ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl ve İlçe başkanlarıyla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki karşılıklı hava saldırıların durması gerektiğini , muhtemel kara harekatının neden olacağı kıvılcım 3.DÜNYA SAVAŞI'NI BAŞLATACAĞINI söyleyen Bahçeli, "Bu felakettir" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN "SİYONİST LOBİ VE ÜST AKIL" VURGUSU

MHP Lideri Bahçeli: ABD Başkanı Trump, Kongre'den yetki almadan Venezuela'dan sonra başlattığı İran operasyonunun bedelini çok yönlü ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

"Amerikan Anayasası'nın 1. Madde 8. Bölümü kapsamında; savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi sadece ve sadece Kongre'ye aittir. Kongre'den böylesi bir karar çıkmadığına göre, ABD'yi yöneten karanlık üst akıl kim veya kimlerdir? Siyonist lobi, dahası cani Netenyahu ABD yönetimini kafa kola nasıl alabilmiştir?"

"Terörsüz Türkiye" Sürecine de değindi

'Terörsüz Türkiye' hedefine yaklaştıklarını söyleyen Devlet Bahçeli, "Hedefimiz zamanın ve çağın ibresini milletimiz lehine çevirecek güçlü bir hamledir. Bu hedef kalıcı barış ve huzurun müjdesidir. Bu hedef bin yıllık kardeşliğimizin hayat pınarıdır" dedi.