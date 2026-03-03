Bahçeli: Trump İran operasyonunun bedelini çok yönlü ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır

MHP Lideri Bahçeli, muhtemel kara harekatının neden olacağı kıvılcımın "3. Dünya Savaşı"nı söyledi

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Bahçeli: Trump İran operasyonunun bedelini çok yönlü ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır
Yayınlanma:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl ve İlçe başkanlarıyla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki karşılıklı hava saldırıların durması gerektiğini , muhtemel kara harekatının neden olacağı kıvılcım 3.DÜNYA SAVAŞI'NI BAŞLATACAĞINI söyleyen Bahçeli, "Bu felakettir" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN "SİYONİST LOBİ VE ÜST AKIL" VURGUSU

MHP Lideri Bahçeli: ABD Başkanı Trump, Kongre'den yetki almadan Venezuela'dan sonra başlattığı İran operasyonunun bedelini çok yönlü ödeme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

"Amerikan Anayasası'nın 1. Madde 8. Bölümü kapsamında; savaş ilan etme, ordu kurma ve destekleme, donanma sağlama ve sürdürme, askeri harcamaları finanse etme ve düzenleme yetkisi sadece ve sadece Kongre'ye aittir. Kongre'den böylesi bir karar çıkmadığına göre, ABD'yi yöneten karanlık üst akıl kim veya kimlerdir? Siyonist lobi, dahası cani Netenyahu ABD yönetimini kafa kola nasıl alabilmiştir?"

"Terörsüz Türkiye" Sürecine de değindi

'Terörsüz Türkiye' hedefine yaklaştıklarını söyleyen Devlet Bahçeli, "Hedefimiz zamanın ve çağın ibresini milletimiz lehine çevirecek güçlü bir hamledir. Bu hedef kalıcı barış ve huzurun müjdesidir. Bu hedef bin yıllık kardeşliğimizin hayat pınarıdır" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

devlet bahçeli israil 3. dünya savaşı
Günün Manşetleri
İşte İran'ın vurduğu tüm üsler ve askeri hedeflerin listesi
Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı
''Karşılıklı saldırılar dursun diplomasiye dönülsün''
Mart ayı kira zam oranı belli oldu
Şubat ayı enflasyon verileri belli oldu
FETÖ'nün kara kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
Tahran'da halk, ABD ve İsrail saldırılarına lanet okudu
"O kadar füze fırlatacağız ki ABD’liler oradan da kaçmak zorunda kalacak"
Çok Okunanlar
Yarın saatlerce elektrik olmayacak Yarın saatlerce elektrik olmayacak
1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar... 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı: İşte en çok kazandıran bankalar...
Bugün okullar tatil mi, yoklama alınacak mı? Bugün okullar tatil mi, yoklama alınacak mı?
Yeni yağış dalgası 81 ili etkisi altına alacak! Yeni yağış dalgası 81 ili etkisi altına alacak!
Emekliye temmuz zammı için 2 aylık oran kesinleşti Emekliye temmuz zammı için 2 aylık oran kesinleşti