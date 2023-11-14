Bahçeli Yargıtay'a Sahip Çıktı! "Ya AYM Kapatılmalı ya Yapılandırılmalı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi (AYM) arasındaki tartışmalara değindi. Bahçeli, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kasteden lekeli kararları bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararını eleştirdi. Bahçeli şunları söyledi:

- Hukuk güvenliği açısından arzu etemediğimiz durumdur. Öncelikle yüksek yargı organları arasındaki yorum farklı hukuk tekniği mantığında içtihat zenginliğin takdim edecektir. Yapıcı eleştiriler makul öneriler milletin hakkını, devletin egemenliğin gözeten hukukun üstünlüğünü güçlendirecektir. En son yaşanan AYM ile Yargıtay arasında cepheleşmeye giden süreç devlet rejim krizi değil . Bu sefil kuruntudur. Kriz düşü kuranlara açık söylüyorum avuçlarını yalayacaklar. AYM, adalet hukuk düzeninin sancısıdır. AYM’nin bireysel başvuru incelemelerinde hukuk ve toplum düzenini tahrip edecek kararlar alması vakıa adliyeden sürüklenme halidir. Bu mahkeme resmi gazetenin 27 Ekim 2023 sayısında TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararını açıkladı. 20 Temmuz’da yapılan bu kapsamdaki bireysel başvurunun 3 ay kısa sürede sonuçlandırılması aynı hassasiyetin HDP kapatılma davasında neden gösterilmediğini getirmektedir.