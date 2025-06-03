Bahçeli’den bayram mesajı: Terörsüz Türkiye, milletin ebedi bayramı olacak

Bahçeli mesajında, "Bayramlar hakiki anlamına uygun yaşanırsa, dargınlıklar son bulur, gönüller kavuşur. Sabır, sadakat ve samimiyet gibi değerler sosyal yapımızı güçlendirir. Bu değerleri hayatın her alanına taşıdıkça, kalıcı barışın tesisine kimse engel olamaz. Türk milleti, sahip olduğu erdemleriyle dünya milletleri arasında hayranlık uyandırmaktadır. Bu nedenle sürekli hedef alınmakta, çeşitli operasyonlara maruz kalmaktadır. Ancak milli birlik duygusu güçlü kaldıkça, bu girişimlerin hiçbir etkisi olmayacaktır.

Türkiye, yeni yüzyıla güçlü bir iradeyle adım atmıştır. Lider ülke olma yolunda en büyük kazanım ise terörden arınmış bir Türkiye olacaktır. Her vatandaşımızın her günü bayram gibi yaşaması, insan onuruna yaraşır bir toplum düzeninin temelidir. Bu sebeple ‘Terörsüz Türkiye’, milletimizin ebedi bayramı olacaktır.

Emperyalizmin maşalarına, provokasyonlara ve karanlık niyetlere karşı uyanık olmalıyız. Türkiye’nin kaderi mağaralarda değil, başkent Ankara’da şekillenmektedir. Bu altın fırsat heba edilmemelidir. Herkese bu süreçte tarihi sorumluluklar düşmektedir.

Bayram; kavuşmanın, kucaklaşmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın zamanıdır. Millet olarak köklerimize bağlı kalmalı, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye’nin yeni yüzyılda kronik sorunlarından arınmış, güçlü ve dirayetli bir şekilde yol alması için gece gündüz çalışıyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, biz milletimizin değerlerini ve hedeflerini gururla taşımaya devam edeceğiz.

Bayramda Allah rızası için kurbanlarımızı keseceğiz; ancak vatanı bölmeye, milletimizi ayrıştırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Yardıma muhtaç olanlara el uzatmak, paylaşmayı büyütmek hepimizin görevidir. Bayramın ruhuna yakışır şekilde hareket etmeli, birlik ve dirliğimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mesajının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı; hac ibadetini yerine getiren Müslümanların dualarının kabul olmasını diledi. Bayram tatiline çıkanlara da trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.