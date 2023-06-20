Bahçeli'den faiz açıklaması: Şimşek politikalarını şimdiden kabul mü etti?

Devlet Bahçeli, partisinin, yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvendiğini vurgulayarak, şunları belirtti:

- Modern ekonominin sağlığı para ve maliye politikalarının sağlamlığına, istikrarlı yapısına bağlıdır. Ekonomi politikaları, tıpkı bileşik kaplar gibi, bütünlük içinde, eşgüdüm halinde uygulanıp, piyasa şartlarıyla insan ve toplum huzurunu dengelediği sürece anlamlı ve başarılı olacaktır. Cari fazlayı temin etmek amacıyla iç tasarruf hacmimizi artırmanın yanı sıra, yeni ihracat pazarlarını rekabetçi kur ve faiz desteğiyle keşfetmemiz, Türk markalarını dünyanın en ücra köşelerine gururla taşımamız ülkemizin gücüne güç katacaktır.

MHP lideri Bahçeli, dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisinin 11 çeyrektir büyüdüğüne dikkati çekerek, "Bizim görüşümüze göre ekonomik adalet, ekonomik özgürlük, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken ilkeler olmalıdır. Türkiye enflasyon kuşatmasını yaracak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı mali ve ekonomik bağımsızlığıyla, buna eşlik eden diriliş ruhuyla pekiştirecektir. Toplumun her kesimini kurdaki dalgalanmalara, öngörülemeyen ekonomik fırtınalara karşı emniyete almak, alım gücünü istikrar içinde tutmak, alın ve akıl terinin karşılığını adil şekilde dağıtmak ekonomi yönetiminin başlıca sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Son günlerde politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal olduklarının gözlemlendiğini dile getiren Bahçeli, küresel finans çevreleriyle iç piyasa aktörlerinin TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023'te yapacağı toplantıya kilitlendiğini belirtti: