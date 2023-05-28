MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ve AB milli duruşu aşamadı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonrası açıklama yaptı. Bahçeli, "ABD ve AB milli duruşu aşamadı." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın aldığını hatırlatarak, seçimde Cumhur İttifakı'na oy verenlere teşekkür etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın kazanması sonrası, "Milletimiz inkar ve iftira siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:



- Milletimiz inkar ve iftira siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) May 28, 2023

"Dünya birleşmiş ve karşımız ancak Türk milletine sökmemiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "ABD ve AB zilletin fermanını okumuş ancak Çanakkale ruhunu, milli duruşu aşamamıştır" dedi.