Bahçeli'den yeni Anayasa çıkışı: İlk 4 maddeye vurgu yaptı

- Başkentimizin Ankara, dilimizin Türkçe, bayrağımızın ay yıldızlı al bayrak, milli marşımızın İstiklal Marşı olduğu kaydedilmiş ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi, milleti ve egemenlik unsurlarıyla bir bütündür, aynı zamanda milli ve üniter bir devlettir. Türk milleti tarihi ve kültürel kökleri itibariyle ayrılık kabul etmeyen beşeri bir varlıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu Milli Mücadele’nin eseridir. Bizim Anayasa hazırlığı ekseninde aradığımız uzlaşma ve diyalog zemini ancak milli ve manevi ilkelere saygı ve riayetle mümkündür.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde Anayasa değişikliği vardı. Bazı siyasi partilerin yeni Anayasa'da ilk 4 maddenin değiştirilebileceğine yönelik açıklamalarına Bahçeli kendi partisi adına bir kez daha net çizgi çizdi. Bahçeli, iç cephede birlik vurgusu da yaptı.

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta ifade ettiği “iç cepheyi” diri ve zinde tutmak hepimizin görevidir. Gerçekten asıl olan iç cephedir. Artık seçim gündemi geride kalmıştır. Söylenen söylenmiş, herkes eteğindeki taşı dökmüştür. Bundan sonra kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı her sahada, her aşamada sağlamalıyız.

Seçim değerlendirmesinde de bulundu MHP Genel Başkanı. MHP'nin baraj altında kalacağına yönelik iddia ve söylemleri eleştirdi.

- Küresel emperyalizmin Türkiye’miz üzerindeki melanet emellerine uygun olarak MHP’siz siyaset arayışlarının dayatıldığı muhasım bir siyaset mühendisliğini Türk milleti elinin tersiyle itmiş ve reddetmiştir. Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya’da ne de Kandil’de güneş açmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası başına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesi sonrası Bahçeli'den, dikkat çeken ekonomik mesajlar da geldi. MHP Genel Başkanı yürütülemeyen faiz politikalarına işaret etti.