Bahçeli'nin el uzattığı ve 'Türkiye partisi olun' dediği DEM Parti, Öcalan'a özgürlük mitingi düzenliyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'in yeni yasama yılı açılışında PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile tokalaşmıştı. Ardından yaptığı açıklamada ise “DEM’e uzattığım el ‘Türkiye partisi olun’ teklifidir" ifadelerini kullanmıştı. DEM Parti milletvekili Tulay Hatımoğullar bugün yaptığı açıklamada ise "Abdullah Öcalan’a Özgürlük" mitingi düzenleyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

- Hatimoğulları: 13 Ekim’de “Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm” diyerek Amed’de on binlerle mitingde olacağız. Amed’den barışın sesini Ankara’ya, İstanbul’a, Beyrut’a, Filistin’e, Ukrayna’ya, Tayvan’a kadar ulaştırmak istiyoruz.