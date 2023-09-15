Bakan Göktaş, Macaristan'da “Budapeşte Demografi Zirvesi”ne katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de “Budapeşte Demografi Zirvesi”ne katıldı. Göktaş, “Aile Güvenliğin Anahtarıdır” temasıyla düzenlenen zirvede demografik değişimler, ailenin güçlendirilmesi, nüfus yaşlanmasıyla ilgili çeşitli konuları ele aldıklarını belirterek, “Bizler de 21 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz aileyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı anlattık” dedi.

BAKAN GÖKTAŞ, MACARİSTAN'DA “BUDAPEŞTE DEMOGRAFİ ZİRVESİ”NE KATILDI



Türkiye'de son 21 yılda aile, çocuk, engelli ve yaşlılık başta olmak üzere sosyal hizmetler alanında yürütülen çalışmalar ve bakanlığın aileyi güçlendirmeye yönelik faaliyetleri hakkında bilgi veren Göktaş, kültürel aktarımın sağlanması ve değerlerin yeni nesillere aktarılmasında aile birliğinin korunmasının önemli bir kazanım olduğuna her zaman dikkat çektiklerini vurguladı. Bakan Göktaş, bakanlık olarak aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmek ve desteklemek için hayata geçirdikleri Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı gibi hizmetleri anlattı.



Demografik açıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin iyi uygulama örneklerini katılımcı ülkelerle paylaşan Göktaş, yaşlılara yönelik sosyal hizmetleri sürekli geliştirdiklerini ve refahlarını öncelediklerini kaydetti. Bakan Göktaş, Türkiye’de yaşlı nüfusun hızla arttığı, nüfus artış hızının ise azalmaya başladığı bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı "3 çocuk" çağrısının ne kadar anlamlı olduğunu belirterek, nüfus avantajını sürdürmenin yolunun aileye sahip çıkmaktan geçtiğini ifade etti.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞIMIZ TOPLAM NÜFUSUMUZUN YÜZDE 10’UNA TEKABÜL EDİYOR



Panelin ardından "Budapeşte Demografi Zirvesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, “Burada gerek demografik değişimler, ailenin güçlendirilmesi, nüfus yaşlanmasıyla ilgili çeşitli konuları ele aldık. Bizler de 21 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz aileyi güçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı anlattık” ifadelerini kullandı.



Türkiye’de de dünyada olduğu gibi yaşlanan bir nüfus olduğunu belirten Göktaş, “2022 yılındaki verilere göre 65 yaş üstü vatandaşımız toplam nüfusumuzun yüzde 10’una tekabül ediyor. Bu oranın 2030 yılında yüzde 13, 2040 yılında ise yüzde 16’ya varması öngörülüyor. Diğer yandan doğurganlık oranındaki düşüşler ve demografik değişiklikleri de ele aldığımız bu toplantı çok verimli gerçekleşti” dedi.

GÖKTAŞ, MACARİSTAN CUMHURBAŞKANI KATALİN NOVAK İLE GÖRÜŞECEK



Diğer ülke bakanlarıyla aileyi güçlendirme ve koruma adı altında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu alanda yapılan çalışmalar konusunda da istişare etme fırsatı bulduklarını bildiren Göktaş, ayrıca Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından da kabul edileceğini söyledi. “Demografi Zirvesi ülkemiz adına da kendi çalışmalarımızı anlatma imkanı bulduğumuz bir zirve oldu” diyen Bakan Göktaş, zirve sayesinde Türkiye’nin aile çalışmaları etrafında daha güçlü bir iş birliğine yöneleceğini söyledi.