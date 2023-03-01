Bakan Kurum açıkladı: "İstanbul'da 1,5 milyon konut..."
11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından planlamaların yapıldığı önemli noktalardan biri de İstanbul oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “İstanbul'da riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var” dedi ve bu alanların taşınacağını duyurdu.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye için riskli bölgelerde dönüşüm zorunlu hale geldi.
O noktalardan biri de Marmara depreminin beklendiği İstanbul oldu.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli yapılara değinerek,"İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu söyledi.
Kurum, bu konutların güvenli iki alana taşınacağını belirtti.