Bakan Kurum 319 bin konut için Mayıs'ı işaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “asrın felaketi” sonrası geçici olarak Ankara’ya yerleşen depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek düzenlenen iftarda bir araya geldi.



Bakan Kurum, 319 bin konutu Mayıs’ın sonuna kadar başlatmayı hedefliyoruz” dedi ve 13 Nisan’da Malatya’ya yapılacak evlerin temelinin atılacağını söyledi.



Bakan Kurum, Adıyaman’da depremde kaybettiği anne ve ablasının mezarını görmek isteyen 16 yaşındaki depremzede İkbal Ertürk’ün bu isteğinin yerine getirilmesi için talimat verdi.