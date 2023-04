Bakan Kurum'dan moto kuryelere iyi haber

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Tuzla'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" isimli Tuzla Gençlik Buluşması'na katıldı. Sahur programında konuşma yapan Kurum, moto kuryeler için düzenlenen projeyi anlattı. İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

- Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, moto kurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep moto kurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin moto kuryemiz var. Moto kuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin moto kurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz.

Bakan Kurum, moto kuryelerin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolların kenarında oluşturulacak ceplerde durabileceklerini, dinlenebileceklerini, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebileceklerini söyledi. Kurum, sözlerine şöyle devam etti:"Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Can siper hane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız.

DEPREMLE MÜCADELE

Gençlere sadece bu işleri değil bir de güvenli, huzurlu alanlarda yaşayabilmeleri için depremle mücadele ettiklerine dikkati çeken Kurum, 6 Şubat'taki depremde çok büyük acılar yaşandığını ve 11 ilde 50 bin 400 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Afet olur olmaz bütün ekiplerle birlikte bir seferberlik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

- Depremin üzerinden 40'ıncı günde yeni konutlarımızın temellerini attık ve 77. günde 100 bininci konutun temelini attık. 11 ilimize eş zamanlı inşaat sürecini yürütüyoruz. Ve 11 ilde ilk etapta 319 bin konutu ardından da 650 bin konutu afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu söz kimin sözü biliyor musunuz? Bu söz büyük ve güçlü Türkiye'nin sözü. Bu söz liderimiz, genel başkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü.

14 Mayıs seçimlerinin önemini anlatan Bakan Kurum, "Niye önemli? Çünkü bir tarafta gençliğin yüzyılı diyen, gençler için gece gündüz çalışan bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafa baktığınızda sevgili gençler, gençler için hiçbir projesi olmayan, hiçbir projesini sunmamış, hiçbir hayali gençlere armağan etmemiş ve söylediği hiçbir işi bugüne kadar gerçekleştirmemiş Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta ülkesi, gençleri, yeşil alanları, 81 ilde, 81 milyon metrekare yeşil alanı üreten, kütüphaneleriyle üniversiteleriyle, gençler için, gençlerin daha iyi eğitim alması için her türlü imkanı, yurtlarıyla birlikte sunan bir lider var. Ve Türkiye yüzyılı diye bir proje ortaya koyuyor. Diğer tarafa baktığınızda ülkemiz yüzyıl geriye gitsin diye işte bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanlar var. Ve maalesef değerli arkadaşlar. Sırtlarını terör örgütlerine dayamışlar. Ve altılı ittifakın dışında masanın altındakiler de var. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yurt dışından direktif alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, programda bilgi yarışmasında dereceye giren 3 öğrenciye bisikletlerini de hediye etti. Gençlerle sohbet eden Kurum, onlarla fotoğraf çektirdi.