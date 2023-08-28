Bakan Özhaseki kültür merkezi açılışı için Kocaeli'ye geliyor!

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın Kazım Karabekir Mahallesi’nde hayırsever işadamı ile işbirliğinde yaptığı Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi yarın saat 17.00’de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla açılıyor.

HEDEF DARICAYI DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT YAPMAK

Yoğun ilgi göstermesi beklenen açılış için gururlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, söz verdikleri projeyi daha tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Darıcalıları açılışa davet eden Başkan Bıyık, "Darıca’yı daha yaşanabilir bir kent yapmak ve ilçemizin ihtiyacı olan eserleri kazandırmak için ortak akıl çerçevesinde hayırsever vatandaşlar, özel sektör ve kamu kurumları ile de işbirliği yapıyoruz. Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi projemiz de bu işbirliği ve uyumun en güzel örneklerinden biri oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı projemizin açılışına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

''HALKIMIZIN TÜM TALEP VE İHTİYAÇLARINI TİTİZLİKLE İNCELEYECEĞİZ''

Proje hakkında da bilgi veren Muzaffer Bıyık, “Halkımızın sağlığı ve mutluluğu bizler için son derece önemli. Halkımızın tüm talep ve ihtiyaçlarını titizlikle inceleyip, Darıca’ya en yüksek faydayı sağlamaya çalışıyor, projelerimizi de bu çerçevede gerçekleştiriyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde inşa ettiğimiz toplam bin 756 metrekare kapalı alanda zemin artı iki kattan oluşan Rüstem Metin Yurttaş Aile Sağlığı ve Kültür Merkezi’nin alt katı aile sağlığı merkezi olarak hizmet veriyor. 8 doktor odası ile birlikte aşı odası, gebe izlem odasıyla bölgenin önemli ihtiyacı giderildi.

Üst katları ise özellikle gençlerimize ayırdık. Her bir metrekaresini gençlerimiz için planladık. Tasarım ve fikir atölyelerinde gençlerimiz bir araya gelerek fikir üretiyor. Üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz için bireysel çalışma ofisleri oluşturduk. Ders çalışan ve kitap okuyan gençlere ücretsiz çay ve kek ikramında bulunuyoruz. Genç Youtuber’lar için Youtube stüdyosu oluşturduk. Sosyal medya için içerik üretmek isteyen gençlere destek oluyoruz. Meclis toplantılarımızı da yaptığımız toplantı salonu ise bölgede yaşayanlar için eğitim ve konferans salonu olarak hizmet verecek" diye konuştu.