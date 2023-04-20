Bakan Soylu'dan kritik iddia: "Emniyette paralel yapılanma var"

FETÖ ile mücadele sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Emniyette FETÖ sonrası yeni bir sistem kurulmaya çalışıldığına dikkat çeken Soylu, CHP'li Murat Bakan'ın da bu yapının başında olduğunu ifade etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyette yeni FETÖ yapılanması tespit ettiklerini açıkladı.

Emniyette FETÖ sonrası yeni bir sistem kurulmaya çalışıldığına dikkat çeken Soylu, CHP'li Murat Bakan'ın da bu yapının başında olduğunu ifade etti.

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Soylu, yapının içindeki isimlerin tek tek belirlendiğini söyledi.

CHP'li Murat Bakan'ın başını çektiği çok derin bir ağ olduğunu da kaydetti Bakan Soylu.

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