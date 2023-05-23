Bakan Soylu'dan terör çıkışı: "Amerika ile savaşıyoruz"

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli bir açıklama geldi. "Biz PKK ile değil ABD ile savaşıyoruz" diyen Soylu, ABD'nin PKK'ya desteğine dikkat çekti. Bakan Soylu, dünyada uyuşturucu trafiğini de CIA'nın yönettiğini söyledi.

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ABD terörü beslemeye devam ederken Mehmetçik teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor.

Operasyonlar kararlılıkla devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede ana tehdidi açıkladı. "Türkiye ABD ile savaşıyor" dedi.

Bakan Soylu, ABD'nin PKK'yı Avrupa'ya legal örgütmüş gibi kabul ettirmeye çalıştığına da ifade etti.

Batı'nın amacını da açıkladı Bakan Soylu. Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmak istendiğini kaydetti.

ABD'nin Afganistan'ı uyuşturucu ticareti merkezi haline getirdiğini belirten Soylu, dünyada uyuşturucuyu CIA'nın yönettiğini söyledi.

Soylu, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesiyle ilgili de bilgi verdi.

Suriyeli sığınmacı sayısıyla ilgili güncel verileri de paylaşan Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
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# türkiye # abd # süleyman soylu

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