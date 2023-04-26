Bakan Süleyman Soylu: "Yeşil Sol Parti'yi Kandil kurdu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşil Sol Parti’nin Kandil’in talimatıyla kurulduğunu açıkladı. “Aday listesindeki dağdaki terörist yarın ortaya çıkar” dedi. Dediği gibi oldu. PKK saflarından Yeşil Sol Parti milletvekili aday listesine giren Ayten Dönmez gözaltına alındı.



İstanbul’daki ikametgâhında gözaltına alınan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez’in bir dönem terör örgütünün kırsal alanında yer aldığını gösteren fotoğrafı da basına servis edildi. İstanbul Emniyeti, Ayten Dönmez’in geçmişte yasadışı yollarla yurt dışına çıkarak PKK’nın kırsal yapılanmasına katıldığını tespit etti.



Siyasi, ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine yasadışı yollarla yurtiçine gelen Dönmez, Üsküdar’da yakalanarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den aday gösterdiği Dönmez'e yönelik yapılan sorgulamada "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan kaydı olduğu belirtildi.



PKK üyeliğinden gözaltına alınan Ayten Dönmez'in cep telefonuna da el konuldu. Ele geçen telefondaki incelemelerde, Dönmez'in PKK'nın kırsal kadrosunda çekildiği örgüt üyeleri ile fotoğrafı ortaya çıktı.



24 TV’de katıldığı programda Yeşil Sol Parti hakkında değerlendirmeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin paravanı olduğunu ve Millet İttifakı’na destek için Kandil’in Yeşil Sol Parti’yi hazırladığını söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a da gönderme yapan Soylu, HDP’nin anasını Diyarbakır anaları ağlattı” dedi.



