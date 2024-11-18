Bakan Yusuf Tekin laikliği, İttihat ve Terakki'yi hedef aldı: Her kesimden tepki geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den iç cepheyi dinamitleyen açıklamalar geldi. Bakan Tekin, cumhuriyetin temel ilkelerinden biri olan laikliği hedef aldı.

- Müfredatta yaptığımız şeyleri eleştiriyorlar. Diyorlar ki, sizin yaptığınız şeyler çağ dışı. Sizin yaptığınız şeyler laikliğe aykırı. Ben de diyorum ki, Erzurum'un bir köyünden çıkan bir insan olarak içinden çıktığım toplumun değerleriyle çocuklarımın yetişmesini istiyorum. Bu değerlerden gurur duymasını istiyorum. Bunun mücadelesini yapıyorum. O yüzden de bunları yapıyorum. Siz beni ne kadar eleştirirseniz eleştirin yine bunları yapmaya devam edeceğim.

Bakan'ın sözleri Ulusal Kanal ekranlarında da tartışıldı. Ulusal Kanal Genel Yayın yönetmeni İlker Yücel ve Vatan Partisi MKK Üyesi Levent Temiz, Tekin'e cevap verdi.

-İttihatçılar yıkılan imparatorluktan bir millet var ettiler. Bunlar ancak ingiliz sömürge valisinin ağzından çıkacak sözler. Reval görüşmelerini ittihatçılar mı yaptı? Bu görüşmelere saraty neden gözünü kapatıyordu da ittihatçılar mücadele ediyordu.

Tekin'in sözlerine tepkiler de gecikmedi. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Tekin'in açıklamalarının iç cephe vurgusuna aykırı olduğunu söyledi.

- Devlet iradesi, “İç Cephe” vurgusunu ısrarla dile getirir ve toplumumuzu birlik ve beraberlik içerisinde ortak hedefler doğrultusunda motive etmeye gayret ederken, tozlu raflarda küflenmeye bırakılmış eski tartışmalarla, sinir uçlarını kaşımak neye ve kimlere hizmet etmektir?

Türkiye gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin de Tekin'in İttihat ve Terakki'yi hedef almasına tepki gösterdi.