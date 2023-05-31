Bakanlar Kurulu belli oluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeminden sonra açıklaması bekleniyor

3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te and içecek. 4 Haziran'da da Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar yemin edecek. Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından aynı gün içinde Bakanlar Kurulu'nun açıklanması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından gözler, Meclis’teki yemin töreni ve yeni Bakanlar Kurulu’na çevrildi. 2 Haziran'da milletvekilleri için Meclis'te yemin töreni düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından milletvekilleri ve yeni Bakanlar Kurulu’nun eş zamanlı şekillenerek iş başı yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran Perşembe günü Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Moldova’ya gitmesi bekleniyor.

Ayrıca 1 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları açıklanacak. Cumhurbaşkanı ise 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin edecek.

3 Haziran akşamı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde göreve başlama töreni düzenlenecek. Aynı akşam Erdoğan’ın yeni Bakanlar Kurulu’nu açıklaması planlanıyor.

Atanan Cumhurbaşkanı yardımcısı veya yardımcıları ile bakanlar, 4 Haziran Pazar günü genel kurulunda yemin edecek. Aynı gün önceki cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar ile yenileri arasında devir-teslim töreni yapılacak. Yine aynı gün Milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir-teslime kadar and içmemiş bakanlar devir-teslimden sonra Genel kurulda and içerek yasama görevine başlayacak.

Yaşanan bu süreçte gözler yeni Bakanlar Kurulu’nda olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da aralarında bulunduğu tüm Bakanlar Kurulu üyeleri milletvekili oldu. Bakanlar Kurulu üyelerinin görevleri Meclis Genel Kurulu’nda yemin etmelerinin ardından sona erecek.

Bakanlar Kurulu’nun kimlerden oluşacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Erdoğan, Şimşek’in partinin ekonomi politikalarının hazırlanmasında koordinasyon rolünde çalışma yürüttüğünü Nisan ayında söylemişti.

Ancak Şimşek’in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı, olursa hangi görevde olacağı henüz bir netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen günlerde "Mehmet Bey, Kabine de olur olmaz, ama ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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