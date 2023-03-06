Bakanlar Kurulu toplanıyor: Gündemde seçimler var
Bakanlar Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündem başlıklarında deprem ve yaklaşan seçimler var.
Mart ayının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.
KALICI KONUTLARIN İNŞASI
Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.
Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak.
CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ
Bakanlar Kurulu'nun bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da Bakanlar Kurulu'nda istişare edilmesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.
Kaynak: TRT HaberKaramollaoğlu'ndan Akşener'i ayağa kaldıran sözler MİT 2022 Faaliyet Raporu'nu yayımladı Yunan Bakan'a TGB'den cevap PKK'nın siyasi kolu HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek