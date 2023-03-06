Bakanlar Kurulu toplanıyor: Gündemde seçimler var

Mart ayının ilk Bakanlar Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınması beklenen ilk başlık 11 ili etkileyen deprem olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

KALICI KONUTLARIN İNŞASI

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Bakanlar Kurulu'nun bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da Bakanlar Kurulu'nda istişare edilmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.