Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. TUSAŞ'a terör saldırısı ve sonrasında TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik aralıksız sınır ötesi operasyonları ele alınacak. Orta Doğu'da giderek artan tansiyon da Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Bakanlar Kurulu toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki toplantıya başkanlık ediyor. TUSAŞ'a terör saldırısı toplantının öncelikli gündem başlığı...

2 PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelinen son durum görüşülecek. TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası, sınır ötesinde devem eden terörle mücadele operasyonlarına mercek tutulacak.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye indirilen darbe ve terör örgütüne yönelik olası yeni hava harekatları ele alınacak. MİT'in, SİHA'larla terör hedeflerine yönelik operasyonları, istihbarat verileri eşliğinde değerlendirilecek.

Bölgesel kriz Kabine'nin gündeminde

İsrail'in yayılmacı saldırganlığı ve Orta Doğu'da gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.
İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattında artan tansiyona ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılacak.
Etkisi giderek genişleyen bölgesel krizin, Türkiye'ye olası etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Bakanlar Kurulu toplantısında, 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program sonrası gelinen aşama görüşülecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası değerlendirilecek. Ayrıca yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

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