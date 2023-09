Bakanlar Kurulu toplantısı bitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alındı.

ERDOĞAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündemindeydi. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

ORTA VADELİ PROGRAM

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi. Depremzedelere hakaret eden fukaralar hala ısrar ederken biz yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konteyner kent kurulumlarına insanları yerleştirdik. Sistemli bir şekilde yardımları ulaştıruyoruz. Bölgede art arda temel atıyoruz. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk. Hatay'da ise 50 bin konut köy evi ve iş yerinin oluşumu devam ediyor. Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu.

Ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geliyoruz. Altyapı ihtiyacı dünyada bitmedikçe müteahhitlerimizin ihtiyacı da hiç bitmeyecektir.

Zaferler ayı olan ağustosun son durağı 30 Ağustos'ta külliyede yapılan töreni hep birlikte yaşadık. 100. yıl marşını ilk kez dinledik.

Kara deniz ve Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenini gerçekleştirdik.

Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı yeniledik. Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz. Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışmaları Meclis açılınca ortaklarımızla başlatacağız.

TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yaptık. Başvuru ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan TEKNOFEST zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. Yarın bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak.

Putin ile verimli bir görüşme yaptık. Rusya Ukrayna savaşının sürdüğü pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin takdir edildiğini düşünüyorum. Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı.

Deprem felaketine rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan, yatırım, istihdam, ihracat ile ülkemizi büyütme hedefine doğru yürüyoruz. Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama her seferinde eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz.

Türk siyasetinin muhalefeti, bilim insanlarını ve medya mensuplarını sosyal medya aracılığıyla zehirlemektedir.

Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Karşımızdaki sorun ekonomik değil psikolojiktir.

Çalışan ücretleri arttıkça fiyata bunu yansıtan fırsatçılar var. Yargı nezdinde mücadelemizi sürdürürken vatandaşımızı da korumak için gerekli adımları atıyoruz.

Taşınmaz malların ve ikinci ellerin satımıyla ilgili bir düzenleme yaptık. İlanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezası getirdik.

Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Stokçuluk ve fahiş fiyat yapan parekendecilere kesilen ceza 188,5 milyon lirayı geçti.

Elektronik ticaret platformlarının işleyişi de yakından takip ettiğimiz hususlar arasındadır. Tüm bu cezalar önemli olmakla birlikte daha caydırıcı hale gelmelidir. 2024 bütçesinde inşallah bu doğrultuda gerekli adımları atacağız.

Otobüslerde, mağazalarda insanımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık. Kültür sanat gibi, spor gibi hepimizi birleştirmesi gereken alanları bozgunculuk yapma alanı olarak kullanmak isteyenler var.

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır.

Sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını vatandaşımıza kesmeye kalkanlar beyhude bir çaba içindedir. Tüm bireylerin var olma, yaşama ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir. Sırf yabancı diye çarşaflı, sakallı diye insanlara hakaret etmek asla kabul etebileceğimiz bir davranış değildir.

Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur.

Sosyal sapkınlıkla mücadelemiz sürecektir. Kim olduğunuzu niçin yaptığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Başaramayacaksınız. Bu millet sizin sapkın heveslerinize eyvallah etmedi. Etmeyecek. 28 Mayıs'ta bunu gördük. Milletin size attığı bu şamardan hala ders almadınız.

Suriye konusunda kalıcı ve güvenli bir çözüm için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm tarafları da bu doğrultuda gayret etmeye devam ediyoruz. Güney bölgemizin güvenliği ülkemizin gündeminde en üst sıralarda yer almayı sürdürecektir.

Gençlere vergisiz telefon mevzusunu bir sonraki toplantımızda detayları paylaşacağız. Evlenecek Gençlerimize uygun fiyatlı kredi yakın gündemimizde.