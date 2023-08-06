Bakanlar Kurulu yoğun gündemle toplanıyor! İşte masaya yatırılacak kritik başlıklar

Bakanlar Kurulu kritik gündemlerle yeni haftanın ilk günü bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 7 Ağustos günü yapılacak toplantıda iki kritik gündemin masada olması bekleniyor.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesi ele alınacak. Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin diplomasi süreci görüşülecek.

Putin'in ağustos ayında Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret de Bakanlar Kurulunun gündeminde olacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri bu toplantıda ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, memur cephesindeki beklentileri de bu toplantıda sunması bekleniyor.

Öte yandan ekonominin dümenine geçirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışı temaslarını aktarması bekleniyor. Şimşek'in 4 Ağustos'ta Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'la katıldığı JP Morgan'ın organizasyonundaki notlarını aktaracağı ifade ediliyor.