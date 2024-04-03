Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını aldı!

CHP'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Akın, mazbatasını alarak görevine başladı.

Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen törende mazbatasını alan Akın, yaptığı konuşmada, belediyeyi yönetirken iddialı, adaletli ve herkese eşit olacaklarını, kimseyi kırmadan, ötekileştirmeden görev yapacaklarını ifade etti.

Ahmet Akın, "Balıkesir'de kurduğumuz ve ısrarla söylediğimiz Kuvayımilliye ittifakına gönül veren AK Parti'li, MHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili ve Gelecek Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Seçimin bitip çok çalışmanın zamanının geldiğini belirten Ahmet Akın; "Makamda oturup tebrikleri kabul eden bir belediye başkanı değil, ilçelerde, köylerde, mahallelerde, emekçilerle, çalışanlarla, memurlarla, iş dünyamızla birlikte olan, çalışkan bir belediye başkanı olacağım." dedi.

Belediyeye CHP bayrağı asılmasıyla ilgili de açıklamada bunan Ahmet Akın, "Partimizin bayrağının yeri belediyenin binası değildir. Belediyedeki partimizin olacaksa bayrağı Türk bayrağıdır." "Kamuya ait binaya herhangi bir parti bayrağı asılmaz." dedi.

CHP'den merkez ilçelerde göreve seçilen Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye de mazbataları verildi.